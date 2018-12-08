Британия утвердила "черный список" российских олигархов - СМИ

Отмечается, что британские власти хотят ограничить этим олигархам возможность вести бизнес и передвигаться Британией, а также Европой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составленный британской разведкой черный список из шести российских олигархов.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источник.

По его информации, документ будет распространен среди органов правительства Великобритании, а также союзников страны в Европе и Северной Америке с целью помешать свободному передвижению его фигурантов и сохранению их бизнес-империй.

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Высокопоставленный источник в британском правительстве в беседе с The Telegraph отметил, что планируется ограничить возможность упомянутых в списке лиц свободно перемещаться и работать в Великобритании, Европе и "где-либо еще". Считается, что олигархи "имеют очень тесные профессиональные и финансовые связи" с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы полагаем, что они оказывают Кремлю поддержку по целому ряду направлений, в том числе используя свои финансовые возможности в интересах российского государства", - пояснил собеседник The Telegraph. Меры против фигурантов списка станут важной частью ответа Лондона на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, отметил он.

По словам источника, в списке оказался Роман Абрамович, так как "считается, что он оказывает Путину самую значительную финансовую поддержку". В перечень попали также Игорь Сечин, Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, пишет The Telegraph. Что касается последнего, то, как отмечает британское издание, он не только оказывает финансовую поддержку Кремлю, но также имеет тесные отношения с российскими спецслужбами, в том числе с "подразделением военной разведкой ГРУ, которое провело теракт в Солсбери" с применением нервно-паралитического вещества.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания с 7 декабря прекращает действие программы выдачи виз Tier 1 - так называемых «золотых виз», которые дают право крупным иностранным инвесторам получить вид на жительство в стране. Такими визам чаще других пользовались бизнесмены из России и Китая.

Такое решение британские власти объяснили борьбой с финансовыми преступлениями. В правительстве Великобритании пообещали, что «золотые визы» начнут выдавать снова после того, как в стране заработает система проверки происхождения финансов.

По информации The Guardian, после инцидента в Солсбери британское правительство решило проверить право на пребывание в стране более 700 россиян.