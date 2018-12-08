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Британия утвердила "черный список" российских олигархов - СМИ

14:55, 08 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источник. 

По его информации, документ будет распространен среди органов правительства Великобритании, а также союзников страны в Европе и Северной Америке с целью помешать свободному передвижению его фигурантов и сохранению их бизнес-империй.

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Высокопоставленный источник в британском правительстве в беседе с The Telegraph отметил, что планируется ограничить возможность упомянутых в списке лиц свободно перемещаться и работать в Великобритании, Европе и "где-либо еще". Считается, что олигархи "имеют очень тесные профессиональные и финансовые связи" с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы полагаем, что они оказывают Кремлю поддержку по целому ряду направлений, в том числе используя свои финансовые возможности в интересах российского государства", - пояснил собеседник The Telegraph. Меры против фигурантов списка станут важной частью ответа Лондона на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, отметил он.

По словам источника, в списке оказался Роман Абрамович, так как "считается, что он оказывает Путину самую значительную финансовую поддержку". В перечень попали также Игорь Сечин, Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, пишет The Telegraph. Что касается последнего, то, как отмечает британское издание, он не только оказывает финансовую поддержку Кремлю, но также имеет тесные отношения с российскими спецслужбами, в том числе с "подразделением военной разведкой ГРУ, которое провело теракт в Солсбери" с применением нервно-паралитического вещества.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания с 7 декабря прекращает действие программы выдачи виз Tier 1 - так называемых «золотых виз», которые дают право крупным иностранным инвесторам получить вид на жительство в стране. Такими визам чаще других пользовались бизнесмены из России и Китая.

Такое решение британские власти объяснили борьбой с финансовыми преступлениями. В правительстве Великобритании пообещали, что «золотые визы» начнут выдавать снова после того, как в стране заработает система проверки происхождения финансов.

По информации The Guardian, после инцидента в Солсбери британское правительство решило проверить право на пребывание в стране более 700 россиян.

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Теги: #российские олигархи#Британия и Росиия