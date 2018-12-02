Протесты "желтых жилетов": участники разрисовали и повредили Триумфальную арку

Национальный центр памятников Франции уже начал работы по восстановлению монумента.

Участники акции против повышения цен на топливо во Франции разрисовали и повредили один из символов страны – Триумфальную арку.

Об этом сообщает Le Figaro.

Участники протестов так называемых «желтых жилетов» исписали стены монумента разнообразными надписями вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты ликуют".

Кроме этого, была повреждена декоративная отделка монумента и статуи, которые украшают арку.

"Ни одна причина не оправдывает осквернение Триумфальной арки" - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв к Триумфальной арке.

Сообщается, что сейчас монумент закрыли для общественности, а Национальный центр памятников Франции уже начал работы по его восстановлению.

Всего во время протестов в Париже, по состоянию на второе декабря, уже задержали 378 человек, а 133 – получили ранения, в том числе 23 полицейских. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные полиции.

В течение субботних протестов участники возводили баррикады, жгли автомобили, били витрины и вступали в столкновения с полицией.

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Как сообщал УНИАН, во Франции с 17 ноября продолжаются акции против повышения цен на топливо, организованные инициативой "Желтые жилеты". Протестное движение направлено против планов правительства продолжить повышение налогов на топливо в 2019 году.

Участники акций заявляют, что повышение налога уже привело к росту цен на топливо до уровня, который не наблюдался с начала 2000-х годов. Сейчас один литр бензина А-95 во Франции стоит около двух евро.