Глава Пентагона: до Путина явно "туго доходит"

США сделают все необходимое для защиты своей демократии, подчеркнул министр обороны.

Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил российскую сторону в очередной попытке вмешаться в американские выборы и нарушении международных соглашений. По его словам, до российского президента Владимира Путина «плохо доходит».

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Как сообщает Reuters, соответствующее заявление Мэттис сделал на форуме по безопасности в Калифорнии. Глава Пентагона употребил в отношении Путина выражение “slow learner” (в переводе – «плохой ученик», медленно соображающий человек).

«Путин снова пытался глупо вмешаться в наши выборы в минувшем месяце. И мы видим продолжающиеся усилия в этом направлении», – заявил Мэттис, добавив, что США предпримут все необходимое, чтобы защитить свою демократию.

Он также затронул тему захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

«До господина Путина явно туго доходит. Он не признает, что то, что он делает, на самом деле порождает враждебность к его людям», - подчеркнул он.

Ранее Мэттис заявил, что захватив три корабля ВМС Украины вместе с экипажами, Москва нарушила условия договора с Киевом. По его словам, России доверять нельзя.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.