Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения Россией украинских моряков и судов - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что, отменив запланированную на полях саммита G20 встречу с Владимиром Путиным, Дональд Трамп хотел направить России недвусмысленное сообщение.

Определение даты встречи президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина зависит от освобождения Россией захваченных в плен 24 украинских моряков и судов в Керченском проливе.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN.

"Президент хотел направить четкий сигнал, что мы считаем такое поведение неприемлемым, поэтому мы отменили встречу", - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, Трамп решил, что "правильным поступком будет сказать россиянам: верните моряков, верните украинские корабли, они их, люди должны быть возвращены домой, в их семьи".

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"Он хотел направить недвусмысленное сообщение, что россиянам нужно изменить эту ситуацию", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь отметил, что был привлечен в процесс принятия решения об отмене встречи Трампа и Путина на полях саммита стран «Большой двадцатки» в Аргентине.

«Мы провели тщательную оценку, мы обдумали возможность, мы обдумали сообщение, которое мы направим, и президент Трамп принял решение, что это будет верным подходом с учетом событий накануне саммита G20», - добавил Помпео.

Он подчеркнул, что Россия должна вернуть Украине суда и захваченных военных до того, как Администрация Трампа рассмотрит вопрос о проведении следующей встречи президентов США и РФ.

Вместе с тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США предложили России продолжить рабочий диалог после отмены запланированной в рамках саммита "Большой двадцатки" встречи Трампа и Путина.

Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом Ушаков сказал журналистам в Беенос-Айресе.

Также помощник президента РФ утверждает, что диалог будет продолжен с участием помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченное 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.