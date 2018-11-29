Глава Пентагона прокомментировал захват украинских судов на Азове: России доверять нельзя

25 ноября Россия захватила три судна ВМС Украины вместе с экипажами.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что захватив три корабля ВМС Украины вместе с экипажами, Москва нарушила условия договора с Киевом.

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Как сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на «Голос Америки», Мэттис в общении с журналистами подчеркнул – это еще одно доказательство того, что Кремлю доверять нельзя.

«Если вы вспомните о том, что между двумя странами было заключено соглашение... это просто показывает, что сейчас словам России нельзя доверять», – заявил глава Пентагона.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен.

Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, находившиеся на судах, попали в плен. Трое из них ранены. Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).