В НАТО сравнили агрессию РФ на Донбассе с деятельностью террористов в Европе

Как сообщает официальный сайт Пентагона, 22 января председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси и другие руководители оборонных представительств стран - членов альянса подвели итоги своего двухдневного заседания в Брюсселе.

В частности, Демпси, говоря о российской агрессии в Украине, отметил, что Россия "изменила суверенные границы с использованием насилия".

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Кроме того, вспоминая последние террористические атаки в Париже, американский генерал отметил "очень реальную угрозу терроризма, которая возникает на южном фланге НАТО".

В связи с этим отмечается, что участники заседания достигли консенсуса в том, что "НАТО должно противостоять этим угрозам".

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"Мы договорились, что НАТО на самом деле должно реагировать на обе угрозы, и НАТО имеет возможности и ресурсы для их урегулирования", - отметил Демпси, добавив, что организация не должна выбирать, какая из перечисленных угроз является серьезней.

Вместе с тем он выразил большое обеспокоенность по поводу того, что Россия продолжает поддерживать террористов на Донбассе, нарушая суверенитет Украины.