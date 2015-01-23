Frankfurter Allgemeine: Дилемма на Донбассе

После вечерних переговоров в Берлине утро в Донецке ужасным образом дало понять, о чем на самом деле идет речь, когда министры иностранных дел Германии, Франции, Украины и России пытаются найти путь для реализации режима прекращения огня, согласованного в Минске четыре месяца назад, пишет Райнхард Везер в своей статье «Дилемма на Донбассе», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

И поспешные высказывания из рядов сепаратистов о том, что смерть гражданских лиц в пострадавшем от обстрела автобусе ставит под сомнение весь процесс, показывают, насколько хрупким является каждое маленькое продвижение, которое с трудом было достигнуто в длительных переговорах. Хорошо известный по многим насильственным конфликтам порочный круг насилия и недоверия появился также и в Восточной Украине.

Найти решение этой дилеммы так сложно, потому что сторона, которая сделает первый ход, должна бояться потерь: Почему украинцы должны начинать отводить свое тяжелое оружие от согласованной буферной зоны, где сепаратисты после соглашения о прекращении огня в сентябре прошлого года продолжили наступать и завоевали новые территории? У них есть основания опасаться, что игра может повториться. И наоборот: зачем сепаратистам начинать отступать, пока украинская армия со своей техникой остается на месте?

Украинцы по праву могут настаивать на том, что не они начали эту войну; они также могут указать на то, что Минский протокол предусматривает не только фактическое прекращение огня, но и другие нарушенные сепаратистами договоренности, как, например, выборы на Донбассе в соответствии с законодательством Украины, о которых больше никто не говорит. И они действительно правы: с каждым днем, когда оружие не молчит, они все глубже и глубже погружаются в беззаконие. Война вредит Украине не только материально. Она также оказывает влияние на большую часть страны, в которой нет военных действий. Милитаризация украинской политики и построение гражданского, демократического государства плохо сочетаются, и стена патриотического единства дает защиту силам, которые хотят продолжать жить так, как это было в Украине до Евромайдана.