Турция может потребовать расследования смерти саудовского журналиста силами ООН

Анкара не удовлетворена уровнем сотрудничества в этом деле с Саудовской Аравией.

Турция не до конца удовлетворена уровнем сотрудничества Саудовской Аравии в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги и может обратиться к ООН с просьбой о расследовании под эгидой организации, если контакты с Эр-Риядом зайдут в тупик.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Голос Америки. Выступая перед журналистами в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, Чавушоглу заявил, что Турция поделилась с США новейшей информацией об убийстве Хашогги. Он подтвердил позицию Анкары, что необходимо выяснить правду о том, кто отдал распоряжения об убийстве журналиста.

«Если здесь возникнет тупик, и это расследование не сдвинется, или не будет полного расследования, то тогда мы можем подать необходимые заявки о международном расследовании», – сказал Чавушоглу, добавив, что он уже обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.