Офицер разведслужбы Саудовской Аравии был в шоке от аудиозаписи убийства журналиста - Эрдоган

Сотрудник саудовской разведслужбы после услышанного сказал, что "у преступника, скорее всего, героиновая зависимость, потому что на такое способен только такой человек".

Сотрудник разведывательной службы Саудовской Аравии был шокирован услышанным на аудиозаписи убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ. "Мы предоставили аудиозапись всем тем, кто попросил, наша разведывательная организация не пытается скрыть что-либо. Кроме Саудовской Аравии, запись также прослушали США, Франция, Канада, Германия и Великобритания. Офицер саудовской разведки был в шоке от того, что он на ней услышал", - приводит газета Hurriyet заявление президента.

По словам Эрдогана, сотрудник саудовской разведслужбы после услышанного сказал, что "у преступника, скорее всего, героиновая зависимость, потому что на такое способен только такой человек".

Кроме того, турецкий президент заявил, что "наследный принц (Мухаммед бен Салман) пообещал сделать все возможное, чтобы раскрыть данное преступление".

Как сообщал УНИАН, журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими взглядами на политику наследного принца Саудовской Аравии, 2 октября вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле и исчез. Турецкие власти сразу заговорили о том, что журналиста, скорее всего, убили в здании дипучреждения. Саудовская сторона настаивала, что журналист покинул консульство в тот же день совершенно невредимым. По мере того, как появлялись доказательства смерти Хашкаджи, Эр-Рияд сначала заявил, что он действительно погиб в ходе драки с сотрудниками консульства, а затем признал, что убийство было умышленным. Возглавляющий расследование генеральный прокурор Турции Ирфан Фидан заявил, что журналист был задушен сразу после того, как вошел в здание дипучреждения. Затем его тело расчленили и избавились от останков, которые до сих пор не обнаружены.