Прокуратура Саудовской Аравии добивается смертной казни для убийц журналиста

Пятерых обвиняемых следствие просит приговорить к смертной казни.

Прокуратура Саудовской Аравии предъявила обвинения 11 фигурантам дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи.

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Как ообщает Reuters, пятерых обвиняемых следствие просит приговорить к смертной казни.

По данным следствия, приказ об убийстве был отдан главой делегации, которая была послана в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для репатриации журналиста на родину. Сообщается, что пятеро обвиняемых в момент нападения были под воздействием наркотиков. Прокуратура также подтвердила, что тело саудовского журналиста было расчленено. При этом останки репортера до сих пор не найдены.

Как сообщал УНИАН, Джамаль Хашокджи пропал 2 октября в саудовском консульстве в Стамбуле. Власти Саудовской Аравии признали, что его убили, только после 20 октября. Al Jazeera со ссылкой на источник в прокуратуре Саудовской Аравии сообщила, что во время обыска в резиденции генерального консула в Стамбуле были найдены следы плавиковой кислоты и других химикатов. Правоохранительные органы подозревают, что химикаты были использованы, чтобы избавиться от тела убитого журналиста.