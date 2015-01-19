В Грозном проходит массовое шествие против карикатур на пророка Мухаммеда (фоторепортаж)

По данным Русской службы Би-би-си, на митинге присутствует около 200-300 тысяч человек.

Многие участники держат плакаты с надписями "Руки прочь от нашего любимого пророка Мухаммеда", "Мы любим пророка Мухаммеда" и "Пророк Мухаммед - наилучший из людей".

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"Мы всегда были надежными защитниками России, и сегодня мы в состоянии дать достойный отпор любым врагам нашего отечества", - заявил Кадыров.

Напомним, ранее Кадыров заявил о том, что намерен провести подобную акцию при участии сотен тысяч чеченцев.