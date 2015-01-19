Кадыров пообещал вывести на марш против Charlie Hebdo сотни тысяч чеченцев

Об этом Рамзан Кадыров заявил в своем Инстаграме, передает канал 24.

К организации акции, которая должна состояться сегодня, подошли в лучших традициях тоталитарного управления: Кадыров собрал всех глав райадминистраций и потребовал от них вывести людей в центр Грозного.

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