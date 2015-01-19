Кадыров пообещал вывести на марш против Charlie Hebdo сотни тысяч чеченцев
01:39, 19 января 2015Мир
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Чеченский президент взялся сгонять верных на марш против карикатуристов Charlie Hebdo.
Кадыров пообещал вывести на марш против Charlie Hebdo сотни тысяч чеченцев / fedpress.ru
Об этом Рамзан Кадыров заявил в своем Инстаграме, передает канал 24.
К организации акции, которая должна состояться сегодня, подошли в лучших традициях тоталитарного управления: Кадыров собрал всех глав райадминистраций и потребовал от них вывести людей в центр Грозного.
Читайте такжеКадыров назвал Ходорковского своим личным врагомКак похвастался сам глава Чечни - на марш выйдут сотни тысяч мусульман. Ранее Кадыров через свои аккаунты в соцсетях страшно возмущался карикатурами на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. А расстрел редакции в Париже прокомментировал так, - мол, сами напросились.
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