Кадыров пообещал вывести на марш против Charlie Hebdo сотни тысяч чеченцев

01:39, 19 января 2015
Мир
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Чеченский президент взялся сгонять верных на марш против карикатуристов Charlie Hebdo.

Кадиров / fedpress.ru

Об этом Рамзан Кадыров заявил в своем Инстаграме, передает канал 24.

К организации акции, которая должна состояться сегодня, подошли в лучших традициях тоталитарного управления: Кадыров собрал всех глав райадминистраций и потребовал от них вывести людей в центр Грозного.

Читайте такжеКадыров назвал Ходорковского своим личным врагомКак похвастался сам глава Чечни - на марш выйдут сотни тысяч мусульман. Ранее Кадыров через свои аккаунты в соцсетях страшно возмущался карикатурами на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. А расстрел редакции в Париже прокомментировал так, - мол, сами напросились.

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