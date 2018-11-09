Рай превратился в ад: в США полностью сгорел город Парадайс (фото, видео)

В городке с населением 27 тысяч человек дотла сгорели тысячи строений.

В Калифорнии (США) из-за лесных пожаров практически полностью был уничтожен провинциальный городок Парадайс (с английского переводится как «Рай») с населением около 27 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Город Парадайс в значительной степени уничтожен, речь идет о разрушениях большого масштаба", - рассказал представитель местной службы пожарной охраны Скотт Маклин.

По оценкам Маклина, огнем уничтожены пару тысяч домов и гражданских строений в 27-тысячно городке, находящемся примерно в 180 милях (290 километров) к северо-востоку от Сан-Франциско.

Шериф округа Бьютт Кори Хоуни заявил, что есть информация о том, что в огне пострадали по меньшей мере два пожарных. Также есть информация и о пострадавших местных жителях, однако точного числа жертв на данный момент нет.

Читайте такжеВ Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре, погибли 12 человек (фото)

Отмечается, что в связи с пожарами, которые начались в лесах, в Парадайсе эвакуированы тысячи человек.

По данным местных СМИ, из региона всего эвакуировали около 50 тысяч человек.

Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра и сухой погоды. Эвакуация была объявлена и в ряде других городов округа.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере семь человек погибли в результате лесного пожара в Западно-Капской провинции (ЮАР). Среди погибших беременная женщина и трое детей.