Защемило голову в метро: знаменитую российскую актрису госпитализировали

По словам Татьяны Васильевой, когда она пыталась зайти в вагон метро, она получила удар по голове одной из дверей вагона.

Известную российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в институт имени Склифосовского.

По словам актрисы, утром, когда она пыталась зайти в вагон метро, она получила удар по голове одной из дверей вагона, после чего почувствовала сильную боль, передает StarHit.

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По словам актрисы, утром она пыталась зайти в вагон поезда — но людей оказалось слишком много, а объявления о том, что «двери закрываются» не было. Поэтому актриса, которая стояла рядом с дверью получила сильный удар по голове.

Журналистам актриса рассказала, что ей ничего не угрожает, но доктора все равно хотят сделать МРТ, КТ и другие медицинские процедуры, чтобы исключить дальнейшее развитие проблемы.

Ранее российская певица Марина Хлебникова была госпитализирована после того, как обнаружила труп бывшего мужа Антона Логинова в своей квартире.