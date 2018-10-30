В США предъявили официальные обвинения подозреваемому в рассылке бомб

По совокупности обвинений ему грозит лишение свободы на срок до 48 лет.

Американский суд вынес официальные обвинения Цезару Сайоку, подозреваемому в рассылке посылок со взрывными устройствами.

По совокупности обвинений ему грозит лишение свободы на срок до 48 лет, сообщает УП со ссылкой на CNN.

Сайоку предъявлены официальные обвинения по 5 статьям, в том числе за перевозку взрывоопасных веществ, незаконную отправку взрывоопасных веществ по почте, угрозу в адрес бывшего президента и других лиц, угрозы системам связи и нападение на бывших и действующих федеральных служащих.

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По этим обвинениям подозреваемому грозит до 48 лет лишения свободы.

"Адвокаты Сайока настаивают, что их клиент невиновен, поскольку его вина еще не доказана. Об этом они заявили, когда судья спросил у подозреваемого, сколько всего бомб он отправил почтовыми посылками", - говорится в сообщении.

Накануне американские правоохранители изъяли 13 подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро. Вскоре после отправки 12-ой посылки полиции США удалось задержать подозреваемого.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в рассылке бомб в США обещал теракт «хуже 11 сентября».

Дональд Трамп пообещал привлечь виновных к "скорому и неминуемому правосудию".