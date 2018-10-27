Трамп пообещал "быстрое и неминуемое правосудие" тем, кто рассылал бомбы политикам

Трамп осудил запугивание, вызванное отправкой взрывных устройств.

В пятницу президент Трамп объявил, что федеральные службы арестовали подозреваемого в связи с попытками доставить бомбы ряду политических деятелей и новостных учреждений США.

Дональд Трамп также пообещал привлечь виновных к "скорому и неминуемому правосудию". Об этом сообщает "Голос Америки".

Выступая в Белом доме, Трамп осудил запугивание, вызванные отправкой взрывных устройств. Эти "террористические акты" являются "порочными и им не место в нашей стране", - заявил Трамп, сообщает The Hill.

Он, однако, также отметил на желании двигаться дальше, ведь это событие привело к появлению большого количества негативных сообщений в прессе и заявлений политиков.

"Мы не должны позволить политическому насилию обосноваться в Америке – не можем это позволить – и я стараюсь сделать все возможное, чтобы это прекратить немедленно", - подчеркнул Трамп.

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Раньше этого дня Трамп заявил, что скандал с бомбами привел к тому, что Республиканцы потеряли "хороший темп" перед промежуточными выборами, которые состоятся в США в следующем месяце.

В среду поступили сообщения о том, что в почте ряда публичных лиц в США, а также новостного агентства CNN были обнаружены подозрительные пакеты, с возможным взрывными устройствами.

Возможные взрывные устройства обнаружили в почте, адресованной ряду бывших чиновников, включая бывшего Госсекретаря Хиллари Клинтон в Нью-Йорке, а также бывшего президента США Барака Обамы.

Устройства были немедленно идентифицированы в течение проверки почты, говорится в заявлении Секретной службы.