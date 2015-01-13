Евродепутат сравнил российскую агрессию в Украине с терроризмом радикальных исламистов

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба депутата.

"С российским терроризмом в Украине нужно бороться с такой же решительностью, как и с каждым другим терроризмом, например, радикальным исламизмом", - отметил депутат.

Сариуш-Вольский отметил, что урегулирование ситуации в Украине возможно благодаря решительной и солидарной позиции Европейского Союза и украинской власти и "возвращения" России на путь уважения прав соседей и международного законодательства.

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Депутат выступил автором одного из проектов резолюции Европейского парламента, который должен быть проголосован в ближайший четверг, 15 января.

Пресс-служба парламентария написала, что в своем проекте он подчеркнул необходимость большей солидарности среди 28-и государств Европейского Союза и подготовки новой стратегии безопасности в условиях агрессивной политики России.

Сариуш-Вольский также считает, что Украина нуждается в большей помощи западных государств.

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"Украина должна энергично и смело воплощать реформы, хоть осознаем, как трудно это делать в условиях войны. Поэтому тем более, нужна наша западная активная поддержка - как финансовая, вооруженная, так и техническая, которая поможет украинской власти создать соответствующие структуры и проведению необходимых реформ", - написал депутат.