Порошенко и Сорос обсудили расширение экономической помощи Украине (фото)

Как сообщает пресс-служба президента Украины, встреча Петра Порошенко и Джорджа Сороса состоялась сегодня в Киеве. Глава государства поблагодарил Джорджа Сороса за поддержку Украины, особенно за его призыв к международному сообществу повысить уровень поддержки государства.

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Джордж Сорос отметил весомую роль Евросоюза и важность поиска дополнительных инструментов со стороны ЕС для предоставления помощи Украине. При этом Джордж Сорос отметил, что Украине необходимо продолжать демонстрировать верность программе реформ. "Вы должны показать, что новая Украина отличается от старой", – сказал американский финансист, отметив, что реализация реформ нуждается в финансовой помощи.

"Украина борется для защиты не только себя, но и Европы. Поэтому Европа должна помочь Украине внедрить реформы, в которых нуждается страна", – отметил он.

Джордж Сорос выразил надежду, что Украина успешно проведет необходимые изменения и положительно оценил первые законотворческие шаги – в областях дерегуляции и судебной реформы.

Петр Порошенко и Джордж Сорос сошлись во мнении, что Национальный совет реформ является хорошей площадкой для обсуждения законодательных инициатив и инструментов для внедрения реформ.

Обговорили з Джорджем Соросом міжнародні інструменти та можливості для збільшення економічної допомоги для України. pic.twitter.com/PNEUccTfSu — Петро Порошенко (@poroshenko) January 13, 2015

Украинский президент и Джордж Сорос договорились продолжить диалог во время Всемирного экономического Форума, который пройдет в Давосе в конце января.