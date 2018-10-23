EUObserver: ЕС должен наказать лоббистов Януковича и других автократов

В Европе нет жестких правил для тех, кто зарабатывает на жизнь продвижением интересов автократов.

США смогли законно наказать политтехнолога Пола Манафорта за то, что он не раскрыл детали своей лоббистской работы на прокремлевское правительство Виктора Януковича в Украине.

А в Евросоюзе, где он также работал в интересах того же режима за миллионы евро, нет никакой реакции. Почему же так? Об этом на страницах EUObserver пишет эксперт «Альянса за прозрачность лоббизма и этическое регулирование» Кэтрин Айнгер. Контраст с США остро обращает внимание на отсутствие юридической силы и правоохранительного поля в сфере регистрации лоббистов в ЕС.

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По мнению автора, сейчас у Еврокомиссии, Европарламента и Совета Европы есть замечательная возможность реформировать систему или по крайней мере ввести определенные актуальные изменения. Ведь дело против Манафорта не единственное. В сердце европейского объединения - в Брюсселе - профессионалы пиара и лоббисты работают на наиболее автократические режимы мира и тех, кто постоянно нарушает права человека. Такие компании отмывают имидж своих клиентов, поливают грязью диссидентов и политических оппонентов, руководят избирательными кампаниями, покрывают нарушителей и добиваются привлечения выгодных инвестиций, заключения торговых сделок, выделения помощи, а также оказания политической поддержки со стороны институтов и стран-участниц ЕС.

И на сегодня в Европе мало что известно о том, кто эти лоббисты, сколько им платят и чего они добиваются. В то время, как некоторые фирмы и специалисты, которые работают на своих клиентов в Брюсселе, добровольно включаются в Реестр прозрачности ЕС, другие просто игнорируют его. И даже те, кто зарегистрировался, избегают упоминаний о наиболее противоречивых клиентах и занижают расходы на лоббизм в своих отчетах.

Автор отмечает, что сейчас продолжаются переговоры по реформированию Реестра прозрачности, которые предоставляют отличную возможность изменить ситуацию. И все три ключевых европейских института смогли бы сделать свой вклад в достижение результатов. Но пока Еврокомиссия формулирует свое предложение относительно изменений, она провалила задание сделать обязательным регистрацию для пиар-фирм и юристов в Брюсселе, которых нанимают другие правительства для продвижения своих интересов в ЕС.

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В 2015 году группа Corporate European Observatory в своем отчете раскрыла то, как лоббистские группы не все сообщали о своей работе на прежний режим в Украине. Кроме того, в документе было указано количество случаев, когда о продвижении интересов репрессивных режимов просто не указывали в европейском реестре. По мнению автора, отчет разоблачил лишь вершину айсберга. И без четких правил и прозрачности в ЕС для лоббистов иностранных правительств будет очень сложно раскрыть полную картинку.

Например, по состоянию на октябрь 2018 года в США зарегистрировано не менее 20 активных лоббистских компаний Китая. А в ЕС нет никаких записей о тех, кто продвигает интересы Пекина в Брюсселе. Из-за слабости Реестра прозрачности союза только благодаря расследованию в США стало известно, что Пол Манафорт платил миллионы бывшим политикам по всей Европе за лоббизм в пользу режима Януковича. Ведь в обвинениях ФБР указано, что Манафорт «тайно создал группу из бывших заметных европейских политиков для поддержки лояльности к Украине». Среди них, в частности, были бывший премьер-министр Италии Романо Проди, экс-канцлер Австрии Альфред Гусенбауер и бывший президент Польши Александр Квасьневский.