EUObserver: ЕС должен наказать лоббистов Януковича и других автократов
США смогли законно наказать политтехнолога Пола Манафорта за то, что он не раскрыл детали своей лоббистской работы на прокремлевское правительство Виктора Януковича в Украине.
А в Евросоюзе, где он также работал в интересах того же режима за миллионы евро, нет никакой реакции. Почему же так? Об этом на страницах EUObserver пишет эксперт «Альянса за прозрачность лоббизма и этическое регулирование» Кэтрин Айнгер. Контраст с США остро обращает внимание на отсутствие юридической силы и правоохранительного поля в сфере регистрации лоббистов в ЕС.
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По мнению автора, сейчас у Еврокомиссии, Европарламента и Совета Европы есть замечательная возможность реформировать систему или по крайней мере ввести определенные актуальные изменения. Ведь дело против Манафорта не единственное. В сердце европейского объединения - в Брюсселе - профессионалы пиара и лоббисты работают на наиболее автократические режимы мира и тех, кто постоянно нарушает права человека. Такие компании отмывают имидж своих клиентов, поливают грязью диссидентов и политических оппонентов, руководят избирательными кампаниями, покрывают нарушителей и добиваются привлечения выгодных инвестиций, заключения торговых сделок, выделения помощи, а также оказания политической поддержки со стороны институтов и стран-участниц ЕС.
И на сегодня в Европе мало что известно о том, кто эти лоббисты, сколько им платят и чего они добиваются. В то время, как некоторые фирмы и специалисты, которые работают на своих клиентов в Брюсселе, добровольно включаются в Реестр прозрачности ЕС, другие просто игнорируют его. И даже те, кто зарегистрировался, избегают упоминаний о наиболее противоречивых клиентах и занижают расходы на лоббизм в своих отчетах.
Автор отмечает, что сейчас продолжаются переговоры по реформированию Реестра прозрачности, которые предоставляют отличную возможность изменить ситуацию. И все три ключевых европейских института смогли бы сделать свой вклад в достижение результатов. Но пока Еврокомиссия формулирует свое предложение относительно изменений, она провалила задание сделать обязательным регистрацию для пиар-фирм и юристов в Брюсселе, которых нанимают другие правительства для продвижения своих интересов в ЕС.
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В 2015 году группа Corporate European Observatory в своем отчете раскрыла то, как лоббистские группы не все сообщали о своей работе на прежний режим в Украине. Кроме того, в документе было указано количество случаев, когда о продвижении интересов репрессивных режимов просто не указывали в европейском реестре. По мнению автора, отчет разоблачил лишь вершину айсберга. И без четких правил и прозрачности в ЕС для лоббистов иностранных правительств будет очень сложно раскрыть полную картинку.
Например, по состоянию на октябрь 2018 года в США зарегистрировано не менее 20 активных лоббистских компаний Китая. А в ЕС нет никаких записей о тех, кто продвигает интересы Пекина в Брюсселе. Из-за слабости Реестра прозрачности союза только благодаря расследованию в США стало известно, что Пол Манафорт платил миллионы бывшим политикам по всей Европе за лоббизм в пользу режима Януковича. Ведь в обвинениях ФБР указано, что Манафорт «тайно создал группу из бывших заметных европейских политиков для поддержки лояльности к Украине». Среди них, в частности, были бывший премьер-министр Италии Романо Проди, экс-канцлер Австрии Альфред Гусенбауер и бывший президент Польши Александр Квасьневский.