Квасьневский отрицает, что получал деньги от Януковича через Манафорта

По словам экс-президент Польши, с одиозным американцем он лишь говорил о Тимошенко.

Бывший президент Польши Александер Квасьневский признал, что встречался с Полом Манафортом, когда он был советником экс-президента Украины Виктора Януковича.

О связи между рядом бывших европейских лидеров и одиозным политтехнологом стало известно в пятницу. Тогда Манафорт признал свою вину по двум обвинениям в суде Вашингтона и рассказал о деталях своей грязной работы в Украине. По его словам, европейские политики из так называемой «Группы Габсбурга» через Манафорта получили около 2 миллионов евро за несколько лет лоббизма в пользу Януковича.

«Никаких денег ни от него, ни от украинцев я не получал», - сказал бывший президент Польши Rzeczpospolita.

По словам Квасьневского, ему жаль, что его фамилия фигурирует в таком неприятном контексте. При этом, он выразил убеждение, что американского политтехнолога ждет суровый приговор.

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«Речь идет о 2012-2013 годы, когда я был представителем Европарламента в вопросе подписания условий соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также об освобождении политических заключенных, в частности Юлии Тимошенко. И тогда я встречался с Манафортом, который официально, подчеркиваю, официально был советником Януковича и имел на него большое влияние», - пояснил Квасьневский.

Он заверил, что с американским политтехнологом только вел разговоры об освобождении политических заключенных в Украине и не больше.

«Я никаких денег ни от Манафорта, ни от украинцев не получал, так же как и от Евросоюза. Потому что наша работа была абсолютно бесплатной. Зато я принимал участие в различных международных конференциях как приглашенный спикер. И за это, очевидно, получал гонорары», - добавил бывший президент Польши.

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Он добавил, что не представляет себе причин, чтобы зарегистрироваться как лоббист.

«Потому что если я на международной конференции говорю о том, что Украину нужно принять в Евросоюз, то это явный лоббизм. Но я не получал за это денег, мне платили за сам факт произнесения речи», - сказал Квасьневский.