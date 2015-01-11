Олланд провел трехстороннюю встречу с Меркель и Порошенко

17:29, 11 января 2015
Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд провел трехстороннюю встречу с кацлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко перед маршем единства в Париже.

REUTERS

Как сообщили в Елисейском дворце в ходе краткой беседы, которая продолжилась около 15 минут, стороны затронули ситуацию на Украине и пути урегулирования кризиса, передает ТАСС.

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Ранее УНИАН сообщал, что сотни тысяч людей вышли на Марш единства против терроризма в Париже.

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