Сотни тысяч людей вышли на Марш единства против терроризма в Париже. Прямой эфир

Более миллиона человек могут принять участие в парижском Марше против терроризма, пишет Евроньюс.

Еще сотни тысяч граждан выйдут на улицы городов во всей Франции - они почтят погибших в серии терактов, которые потрясли страну несколько дней назад, когда от рук исламистов погибло 17 человек.

Читайте такжеВо Франции на демонстрации против терроризма вышли около 700 тысяч человекМарш начнется в 15:00 по Парижу (16:00 по Киеву) на площади Республики и тремя колоннами отправится по центру Парижа к площади Нации. Процессию возглавят члены семей погибших. Это родственники журналистов еженедельника Charlie Hebdo, офицеров полиции, посетителей кошерного супермаркета.

Примут участие в манифестации главы правительств Бельгии, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Испании, Польши. К ним присоединятся руководители Евросоюза, НАТО и Совета Европы, а также президент Украины Петр Порошенко.