Боевики "Боко Харам" захватили город и военную базу в Нигерии
Боевики радикальной вооруженной группировки "Боко харам" захватили город Бага на северо-востоке Нигерии, а также установили контроль над находящейся там военной базой
Об этом заявили представители местных властей, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.
Согласно полученным сведениям, наступление исламистов "Боко харам" на Багу сопровождалось многочисленными жертвами среди местного населения, в городе начался пожар. Люди спасались бегством на лодках, переправляясь в соседнее государство, Чад, через одноименное озеро.
Захваченная боевиками военная база в городе Бага использовалась международными силами, которые были направлены в Нигерию, чтобы дать отпор экстремистам. Военнослужащие оставили базу после того, как в субботу на нее было совершено нападение.
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Бага был одним из последних городов, который оставался в данном регионе под контролем правительственных сил страны.
Радикальная группировка "Боко харам" стремится создать на северо-востоке Нигерии исламский халифат и ввести нормы шариата (исламского права).