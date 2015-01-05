Боевики "Боко Харам" захватили город и военную базу в Нигерии

Об этом заявили представители местных властей, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Согласно полученным сведениям, наступление исламистов "Боко харам" на Багу сопровождалось многочисленными жертвами среди местного населения, в городе начался пожар. Люди спасались бегством на лодках, переправляясь в соседнее государство, Чад, через одноименное озеро.

Захваченная боевиками военная база в городе Бага использовалась международными силами, которые были направлены в Нигерию, чтобы дать отпор экстремистам. Военнослужащие оставили базу после того, как в субботу на нее было совершено нападение.

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Бага был одним из последних городов, который оставался в данном регионе под контролем правительственных сил страны.

Радикальная группировка "Боко харам" стремится создать на северо-востоке Нигерии исламский халифат и ввести нормы шариата (исламского права).