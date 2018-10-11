Названы лучшие страны для работы

Лучшей страной для жизни и работы экспатов признан Сингапур.

Лучшей страной для жизни и работы экспатов признали Сингапур.

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Такие данные показал ежегодный опрос Expat Explorer, который проводит банк HSBC, передает Bloomberg. При этом по уровню дохода для экспатов Сингапур занял только пятое место. Средняя зарплата там составляет для иностранных специалистов $162,2 тыс. в год. Больше всего платят экспатам в Швейцарии - $202 тыс. в год. Следом идут США ($185,1 тыс.), Гонконг ($178,7 тыс.) и Китай ($172,7 тыс.).

Сингапур лидирует по соотношению уровня жизни и доходов. Далее идут Новая Зеландия, Германия и Канада. Швейцария заняла в общем рейтинге только восьмое место из-за высоких расходов на содержание детей.

Швеция при этом заняла первое место по вопросу гендерного равенства. Новая Зеландия, Таиланд и Испания позволяют получить максимальное количество опыта.

Согласно опросу, 45% экспатов считают, что та же работа, которую они выполняют на родине, оплачивается выше при переезде за границу. По данным HSBC, после переезда удается в среднем получить дополнительно $21 тыс. годового дохода.