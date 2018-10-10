New York Times: Трамп хочет дать высокую должность экс-чиновнику, которого завербовал Ахметов

Новый американский заместитель министра внутренних дел может быть связан с украинским олигархом.

Пока танки, артиллерия и солдаты России направлялись в Украину в 2014 году, правительство США отправило межведомственную команду технократов в Киев, чтобы помочь шаткому правительству обеспечить поставки энергоносителей перед зимой.

Главой команды был Уильям Брайан, карьерный государственный служащий с опытом работы в сфере энергетической безопасности и инфраструктуры. Но он был новичком в ведении дел с чрезвычайно раздробленным и коррумпированным миром украинской политики. Вскоре американские и украинские чиновники начали подозревать, что его завербовала украинская компания, связанная с влиятельным олигархом.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что подозрения усилились, когда Брайан присоединился к консалтинговой фирме, которая добивалась деловых отношений с компанией миллиардера.

А теперь, спустя четыре года, эти отношения вновь оказались в центре внимания, поскольку Уильям Брайан должен пройти процедуру одобрения в Сенате, чтобы стать заместителем министра внутренних дел по вопросам науки и технологий в администрации Дональда Трампа.

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Сам кандидат настаивает, что придерживался всех правил и заработал очень мало в частном бизнесе с украинскими субъектами. Однако, его дело стало одним из последних эпизодов вероятного иностранного влияния на американскую политику и правительство, не в последнюю очередь со стороны могущественных и состоятельных украинцев. Кроме того, внимание привлекает то, как администрация Барака Обамы описала временные полномочия Брайана в Украине, назвав его «специальным правительственным сотрудником». С помощью этого статуса правительство США может нанимать сторонних специалистов.

В рамках процесса одобрения Сенат изучает отношения Баряна с учредителями украинской компании под названием «Центр исследований энергетики», а также его работу с государственной компанией «Нафтогаз». Федеральные следователи рассматривают также обвинения, которые сделали бывшие коллеги Брайана. По их словам, он использовал свою должность в Департаменте энергетики США, чтобы направить правительственные средства «Центру», который, по мнению американских и украинских чиновников, связан с олигархом Ринатом Ахметовым. Он, в свою очередь, имеет тесные связи с пророссийскими силами в Украине. Копия жалоб одного из бывших коллег Бараяна попала в руки специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует дело о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Но украинское направление стало одной из ветвей его расследования.

В настоящее время Брайану не выдвинули никаких обвинений. В интервью он заверил, что «никогда не получал ни копейки от людей из Украины и делал это умышленно, потому что не хотел нарушать этические нормы».

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59-летний американец построил карьеру на государственной службе. 17 лет он служил в Вооруженных силах США, а затем еще 5 лет занимал гражданские должности в Департаменте обороны, прежде чем перешел на работу в Департамент энергетики 10 лет назад. Там его назначили главным советником отдела по иностранным делам, который занимался работой в Украине. После определенного периода проверки Брайана назначили «специальным правительственным работником». В эту категорию попадают все специалисты, которых правительство хочет привлечь к работе на ограниченный период, позволяя им в то же время зарабатывать в частном секторе. Но этот статус часто вызывал конфликты интересов как во время президентства Трампа, так и при предыдущей администрации.

Будучи «специальным правительственным сотрудником» Департамента энергетики, Брайан также работал на консалтинговую фирму из Вирджинии – ValueBridge International, в которой он остался после увольнения с государственной службы в середине 2016 года.

Однако, жалобу на Брайана подал Роберт Иви, который работал вместе с ним над проектом в Украине, когда они оба были сотрудниками Департамента энергетики. Американские правоохранители получили ее в прошлом месяце, так же как и демократы в Комитете по вопросам внутренних дел в Сенате. В ней Иви просил американских депутатов серьезно допросить Брайана о его работе в Украине. Ведь в те времена он якобы нарушил этические правила, работая над вопросами, которые входили в поле его личных финансовых интересов. Кроме того, Баян якобы влиял на политику Департамента энергетики в пользу Ахметова и его соратников в обмен на «ценные обещания будущих частных деловых соглашений».

Издание отмечает, что Ахметов, чье состояние оценивается в 5,7 миллиардов долларов, имеет значительное влияние на украинскую политику. В определенной мере он фигурирует в ряде событий, которые рассматривались в деле против Пола Манафорта. Последнего признали виновным по 8 обвинениям в налоговом и банковском мошенничестве. Кроме того, он признал другие преступления, которые были связаны с его работой в Украине, где его нанял Ахметов для помощи пророссийскому политику Виктору Януковичу.

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Когда команда Брайана прибыла в Киев в конце 2014 года, Украина переживала кризис после бегства Януковича и военного вторжения России. Пророссийские силы пытались оккупировать восточные регионы страны, где расположены угольные шахты. А тем временем, Москва перекрыла поставки газа в Украину. Поэтому задачей американских экспертов было составить дорожную карту для нового украинского правительства для стабилизации энергетических поставок в течение зимы, а также значительно повысить прозрачность и конкуренцию в энергетическом секторе, который был отравлен коррупцией. Издание пишет, что Ахметов, чьей компании «ДТЭК» принадлежит значительная часть активов в сфере поставки угля, газа и электроэнергии, начал оказывать сопротивление реформам нового правительства, которое обещало «деолигархизацию» экономики.

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Когда команда американских советников в Украине начала готовиться к зиме 2015-го, украинские и американские чиновники заподозрили, что Брайан действует в пользу Ахметова. Беспокойство вызвало то, что он очень сильно полагался на данные, анализы и рекомендации «Центра исследования энергетики». Компания была связана с Ахметовым и иногда конфликтовала с американским приоритетом помочь украинскому правительству сократить влияние олигархов и выстоять против России. Команда Брайана направила 119 тысяч долларов от правительства США «Центра», хотя другие правительственные чиновники выражали недоверие компании.

В августе 2015 года тогдашний министр энергетики Владимир Демчишин написал письмо своему коллеге в США Эрнсту Моницу, выразив обеспокоенность тем, что американская команда Брайана работает с фирмой, которую хотя бы частично финансирует холдинг Ахметова. Того же месяца глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк написал письмо в Вашингтон, в котором отметил, что после проведения проверок относительно «Центра» можно прийти к выводу, что взгляды фирмы «предвзятые». Американские чиновники отнеслись к этому серьезно, указав на украинское беспокойство Департаменту энергетики США.

Пресс-секретарь «ДТЭК» сказал, что «Центр» предоставлял аналитические услуги компании Ахметова. Но холдинг олигарха не финансировал его. Основатель «Центра исследований энергетики» Вадим Гламаздин, который тесно сотрудничал с Брайаном в Украине, заверил, что его компания «не имеет никакой связи с Ахметовым». Он признал, что дружит с американцем и похвалил его «самоотверженную» работу в Украине. Сам Брайан настаивает, что услуги «Центра» ему посоветовали в украинском правительстве. И он никак не причастен к пересчету американских государственных средств фирме.