The Telegraph: Бабушка Мишкина-Петрова загадочно исчезла после того, как разоблачила внука-шпиона

Никто не видел 90-летнюю старушку через три дня после раскрытия настоящего имени ее внука-героя России.

Бабушка российского военного врача, который оказался одним из двух агентов, которые устроили химическую атаку в Солсбери, загадочно исчезла.

Ее никто не видел после того, как она рассказала о том, как президент России Владимир Путин вручил высшую награду ее внуку.

Об этом пишет The Telegraph, напоминая, что Александр Мишкин под вымышленным именем «Александр Петров» поехал в Великобританию вместе с другим агентом ГРУ – Русланом Бошировим, которого на самом деле зовут Анатолий Чепига. Там они устроили покушение на экс-шпиона Сергея Скрипаля с помощью химического оружия «Новичок».

Пожилая женщина исчезла через три дня, после того, как настоящее имя ее внука было разоблачено и попало в прессу. 39-летний агент ГРУ получил медаль «Героя России» осенью 2014 года во время торжественной церемонии с участием российского президента. Его бабушка, Нина Мишкина, которой уже больше 90 лет, с гордостью показала друзьям фото своего внука, который жал руку Путину на церемонии.

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В селе Лойга, где вырос Мишкин, соседи рассказали, что его бабушка, которая была опытным медиком, исчезла после того как оказалось, что она разоблачила своего внука-шпиона. Бывшие соседи также подтвердили The Telegraph, что агент Петров – это точно Мишкин.

«Я помню его отца, мы играли в шахматы вместе. Его сын – герой России. Это то, что я слышал», - сказал житель Лойги Александр Калашников.

Другой житель села – Евгений Сергеевич - сказал изданию: «Мишкин стал героем России где-то три или четыре года назад. Я слышал это от знакомых в Лойге, которые до сих пор поддерживают с ним связь».

Издание выяснило, что отец Мишкина работал на лесозаготовке. Когда будущий агент ГРУ ходил в школу, он был сельским диджеем. Позже он поступил в военную медицинскую академию в Санкт-Петербурге.