Второй отравитель Скрипалей "Петров" получил звание героя России за операцию в Украине - расследование

Эту награду он получил в 2014 году. Таким образом, на задание в британский Солсбери были направлены два сотрудника ГРУ со званием героя России.

Второй подозреваемый в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Александр Мишкин, который действовал под именем Александр Петров, получил в 2014 году звание героя России за операцию в Украине.

Об этом рассказали журналисты Bellingcat на брифинге в британском парламенте, передает ТСН.

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Таким образом, на задание в британский Солсбери были направлены два сотрудника ГРУ со званием героя России - полковник Анатолий Чепига и военный врач Александр Мишкин.

Как сообщалось, настоящие имя и фамилия Александра Петрова, которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, — Александр Мишкин. Также как и Анатолий Чепига, он — сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).