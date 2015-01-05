В США полицейские застрелили проникшего на территорию участка мужчину

09:19, 05 января 2015
Мир
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Офицеры были вынуждены открыть огонь в связи стем, что после просьбы покинуть территорию участка мужчина потянулся за оружием.

REUTERS

В Сан-Франциско сотрудники полиции застрелили проникшего на парковку полицейского участка мужчину.

Об  этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

Читайте такжеВ Нью-Йорке темнокожий из мести застрелил двух полицейских (фото)По данным полиции, офицеры были вынуждены открыть огонь в связи стем, что после просьбы покинуть территорию участка мужчина потянулся за оружием. Позднее стало известно, что оно было ненастоящим.

Мужчина умер в госпитале от полученных ранений.

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