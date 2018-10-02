Нобелевскую премию по физике присудили за лазеры
14:03, 02 октября 2018Мир
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Обладателями премии стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд.
Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд стали лауреатами Нобелевской премии по физике / фото twitter.com/NobelPrize
В этом году Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в области лазерной физики.
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Лауреатами премии стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд. Об этом сообщили на официальной странице Нобелевской премии в Twitter.
"Королевская Шведская академия наук решила наградить Нобелевской премией по физике-2018 “за новаторские изобретения в области лазерной физики" Артура Ашкина, Жерара Муру и Донну Стрикланд", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Нобелевскую премию по медицине присудили Джеймсу Элисону и Тасуку Хондзьо за исследования в области противораковой терапии.
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