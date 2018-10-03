Во Франции опровергли данные об украинском грузовике, перевозившем кокаин

Наркотики перевозили финны на автомобиле, зарегистрированном в Нидерландах.

Французские власти опровергли сообщения СМИ о том, что на таможне задержали двух голландцев на зарегистрированном в Украине грузовике, который перевозил 650 кг кокаина.

Об этом сообщает BFMTV, передает "Лига.net". Согласно сообщению, таможенники вблизи Тулузы действительно задержали грузовик с наркотиками, однако перевозили их финны на автомобиле, зарегистрированном в Нидерландах.

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Отмечается, что груз следовал из Испании в Финляндию.

Кокаин был обнаружен в 50 свертках среди замороженной рыбы. Стоимость находки оценивается в 52 миллиона евро.

Ранее СМИ сообщили, что на французской таможне, к юго-западу от Тулузы, был остановлен грузовик с украинской регистрацией, в котором двое граждан Нидерландов перевозили 650 кг кокаина.