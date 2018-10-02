Во Франции задержали украинский грузовик с кокаином на 52 миллиона евро

Внутри грузовика таможенники обнаружили 650 килограммов кокаина, водителей грузовика задержали.

Французские таможенники остановили неподалеку от Тулузы зарегистрированный в Украине грузовик, в котором двое голландцев перевозили кокаин.

Об этом сообщает французское издание La Depeche, передает "Европейская правда".

Грузовик, следовавший на север Европы, вроде перевозил рыбу. Однако у таможенников вызвало сомнения нервное поведение водителя и его пассажира, поэтому они решили отправить транспортное средство на более тщательную проверку.

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Внутри грузовика таможенники обнаружили 650 килограммов кокаина. Учитывая, что грамм этого наркотика дилеры продают за 80 евро, стоимость находки составляет 52 миллиона евро.

Водителей грузовика задержали. Ожидается, что их вскоре поместят под арест в Тулузе.

Ранее украинец получил 10 лет тюрьмы за контрабанду кокаина из Нидерландов.