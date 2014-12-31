В России вышел на свободу один из осужденных по "болотному делу"

По российским законам, если срок наказания заканчивается в выходной или праздничный день, осужденный освобождают перед праздниками. С 1 по 11 января 2015 в России праздничные и выходные дни, сообщает Радио «Свобода».

Савелов стал вторым освобожденным фигурантом дела о протестах на Болотной площади. В сентябре на свободу вышел еще один осужденный – Ярослав Белоусов.

Читайте такжеТри часа свободы в Москве закончились, ОМОН затолкал митинг в метроСавелов был арестован одним из первых – 9 июня 2012 года. В феврале 2014 он был приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Савелова обвинили в участии в массовых беспорядках и применении насилия против представителя власти. Он вину не признал.

6 мая 2012 года согласованное с властью оппозиционное шествие завершилась столкновениями демонстрантов с полицией на Болотной площади в Москве. Власть России считает эти события «массовыми беспорядками». Всего фигурантами «болотного дела» являются более 30 человек. Часть обвиняемых попали под амнистию. Правозащитники называют «болотное дело» политически мотивированным.

Справка УНИАН. 6 мая 2012 года, в канун инаугурации президента РФ Владимира Путина, акция в Москве закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.

Следственный комитет возбудил дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), ряду фигурантов дела предъявлены обвинения и в применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ).