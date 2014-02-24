Фигурантам "болотного дела" в России дали до четырех лет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие решения зачитала судья Замоскворецкого суда.

«Назначить наказание Белоусову и Савелову в виде 2,5 и 2,7 лет лишения свободы, Кривова - 4 года, Луцкевичу, Полиховичу, Зимину - 3,6 лет каждому, Барабанову - 3,7 лет заключения в колонии общего режима. Наумовой назначить наказание в виде 3,3 лет условно с испытательным сроком 3 года», - говорится в судебном решении.

Александра Духанина (Наумова) обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках») и ч. 1 ст. 318 («применение насилия к представителю власти») УК РФ. Она находилась под домашним арестом. В зал суда в понедельник Духанина пришла с вещами. Суд счел возможным назначить ей наказание без изоляции от общества.

Читайте такжеВ Москве оглашают приговор по болотному делу о массовых беспорядках (онлайн-трансляция)Как сообщал УНИАН, Замоскворецкий суд Москвы сегодня пикетировали сотни людей, которые требовали освободить от уголовной ответственности граждан, обвиняемых в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Около ста протестующих задержаны полицией.

Справка УНИАН. 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, акция в Москве закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.

Читайте такжеБолотное дело: В Москве митингующие кричат ОМОНу Беркут! и Банду геть!Следственный комитет возбудил дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), ряду фигурантов дела предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ).

Прокуратура требовала приговорить фигурантов дела к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 5 до 6 лет. Самый большой срок - шесть лет заключения - гособвинение попросило назначить Александре Наумовій (Духаниній) и Сергею Кривова. Минимальный срок наказания в виде пяти лет заключения прокуратура попросила для Ярослава Белоусова. Остальных фигурантов дела - Андрей Барабанову, Степану Зимину, Алексею Полиховичу, Артему Савелову и Денису Луцкевичу - гособвинитель просил назначить по 5,5 года колонии общего режима.