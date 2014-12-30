Найдены тела шестерых пассажиров пропавшего Airbus

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Лента.ру.

Тела найдены в Яванском море (Тихий океан), в 10 километрах от того места, где экипаж лайнера последний раз выходил на связь. Три из шести подняли на борт корабля ВМС страны. Отмечается, что спасательных жилетов на погибших не было.

Читайте такжеВ районе поисков Airbus найдены тело человека и предметы багажаПредставитель группы, занимающейся поисково-спасательной операцией, сообщил Reuters, что обнаруженные в воде обломки принадлежат самолету AirAsia.

На борту лайнера было 155 пассажиров и 7 членов экипажа. Среди них — трое граждан Южной Кореи, по одному гражданину Сингапура, Малайзии, подданный Великобритании, остальные индонезийцы.