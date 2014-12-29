Латвия с 1 января будет председательствовать в ЕС

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкявичс заявил, что латвийское председательство в ЕС намерено применить индивидуальный подход в политике Восточного партнерства.

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"Мы применим индивидуальный подход к каждому члену Восточного партнерства. Мы должны видеть серьезное сотрудничество, которое охватывает политический диалог, верховенство права и ряд других вопросов", - сказал Эдгарс Ринкявичс.

По его словам, рижский саммит Восточного партнерства, который пройдет в мае, должен дать "четкий сигнал об интересе ЕС относительно дальнейшего развития Восточного партнерства". При этом министр подчеркнул, что партнерские страны, сами проводя реформы и выполняя Соглашения об ассоциации, должны доказать свою готовность сделать серьезные шаги в направлении ЕС.

В связи с этим Эдгарс Ринкявичс выразил убеждение, что ЕС должен оказать поддержку в имплементации соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли, "серьезно работать над либерализацией визового режима для отдельных стран".

Уже известно, что в начале года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкявичс намерен посетить Украину.

Как известно, сейчас в ЕС председательствует Италия, после Латвии президентство перейдет к Люксембургу.