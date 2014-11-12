ЕС видит со стороны Киева "впечатляющий прогресс", но визы отменять не будет

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах.

Сейчас Киев выполняет вторую фазу плана действий визовой либерализации (ПДВЛ). Для мониторинга прогресса Украину уже посетили миссии ЕС, которые концентрировались на двух первых блоках ПДВЛ - "Безопасность документов" и "Нелегальная миграция, включая реадмиссию".

Приезд мониторинговых миссий по двум оставшимся блокам ("Общественный порядок и безопасность", "Фундаментальные права") ожидается в ближайшие недели.

"Отчет по двум первым миссиям еще готовится, но уже сейчас известно, что у вас - уверенный прогресс в выполнении второй фазы ПДВЛ. По ряду показателей результаты гораздо лучше, чем мы ожидали. В некоторых важных моментах вы выполняете план быстрее Грузии. К примеру, мы были впечатлены успехами в сфере интегрированного управления границами", - отметил собеседник Европейской правды.

Читайте такжеМИД: ЕС введет безвизовый режим с Украиной не ранее мая 2015 года"То, что Украина не контролирует часть границы с Россией, само по себе не является препятствием для отмены виз. Мы видим впечатляющий прогресс в работе погранслужбы", - подчеркнул он.

В то же время дипломат не ожидает, что итоговый отчет ЕС признает выполнение Украиной второй фазы ПДВЛ.

"Два оставшихся блока - самые проблемные. Особенно это касается раздела о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Я не думаю, что вы сможете за такое короткое время создать антикоррупционный орган, который, к тому же, будет действующим. Это требует больше времени", - пояснил он.

"Технически остается возможность того, что к маю Еврокомиссия опубликует позитивный отчет, а в июне Совет ЕС подтвердит отмену визового режима. Но на практике это малореально. Пока что у стран-членов ЕС есть ряд опасений (по поводу борьбы с преступностью в Украине). Я не советую вам рассчитывать на столь быструю отмену виз", - заявил он, комментируя заявления представителей правительства о том, что Киев ожидает отмены визового режима в ходе период председательства Латвии в ЕС (первая половина 2015 года)

Как известно, в 2010 году Украина получила от ЕС план действий визовой либерализации, конечной целью которого является полная отмена виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны ЕС (за исключением Британии и Ирландии).