Саакашвили: Грузия поддержит Украину в борьбе против коррупции

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Что касается наших соотечественников, мы полностью готовы точно так же, как мы сражаемся на фронтах Донбасса, точно так же, как ваши граждане сражались у нас, пойти на фронт борьбы с коррупцией", — подчеркнул Саакашвили.

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По его словам, проблемы Украины являются проблемами Грузии.

"Это наша общая борьба. Наиболее интеллектуальные наши люди готовы помочь, посоветовать, принять участие. Украина сейчас - не просто страна. Это большая идея. Любой порядочный человек сегодня — украинец. А грузин — дважды украинец. Если Украина не прорвется, у нашей страны тоже будет не очень хорошее будущее", - сказал экс-грузинский президент.