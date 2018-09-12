В Британии назвали ложью заявление Путина об отравлении Скрипалей

В Великобритании не верят заявлению Путина о том, что россияне, которых подозревают в отравлении, являются "гражданскими людьми, не причастными к криминалу".

Попытки Великобритании получить объяснения от России по поводу отравления бывшего российского шпиона в Солсбери всегда натыкались на запутанность и ложь, и ситуация не меняется.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что Россия знает настоящие имена двух мужчин, обвиняемых британскими прокурорами в попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, и они являются гражданскими людьми, не причастными к криминалу.

"Эти люди - офицеры российской военной разведки, ГРУ... Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и его методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками", - сказал пресс-секретарь журналистам.

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"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, но они ответили обманом и ложью. Я не вижу ничего, чтобы предположить, что это изменилось", - добавил он.

Как сообщалось, в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняют двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова. Напомним, Скрипалей обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери в начале марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.