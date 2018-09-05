Британия не будет просить экстрадиции подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян

В то же время, внутренние и европейские ордера на арест были выданы на двух подозреваемых россиян.

Власти Великобритании не будут направлять России запрос на экстрадицию обвиняемых по делу Скрипалей, так как РФ не выдает своих граждан.

Об этом сообщает полиция Лондона. "Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих граждан, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны", - пояснила представитель прокуратуры Сью Хемминг, сообщает ВВС.

В то же время, внутренние и европейские ордера на арест были выданы на двух подозреваемых россиян. "Мы также добиваемся распространения "красных уведомлений" Интерпола", - сказано в сообщении.

Читайте такжеК отравлению Скрипалей "Новичком" причастны сотрудники ГРУ - NYT

Ранее сообщалось, что в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняют двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Напомним, Скрипалей обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.