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Британия не будет просить экстрадиции подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян

14:31, 05 сентября 2018
Мир
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Россияне, подозреваемые в отравлении Скрипалей / news.met.police.uk

Власти Великобритании не будут направлять России запрос на экстрадицию обвиняемых по делу Скрипалей, так как РФ не выдает своих граждан.

Об этом сообщает полиция Лондона. "Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих граждан, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны", - пояснила представитель прокуратуры Сью Хемминг, сообщает ВВС.

В то же время, внутренние и европейские ордера на арест были выданы на двух подозреваемых россиян. "Мы также добиваемся распространения "красных уведомлений" Интерпола", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняют двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Напомним, Скрипалей обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

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Теги: #Россия#отравление#экстрадиция#Сергей Скрипаль#Солсбери