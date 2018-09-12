Путин об отравителях Скрипалей: мы их нашли, они скоро появятся и сами все расскажут

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, найдены.

Об этом сообщает РИА Новости. «Мы знаем, кто это. Мы их нашли», – заявил Путин.

«Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские люди», – добавил российский президент.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

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Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанном в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.