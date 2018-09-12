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Путин предложил Японии подписать мирное соглашение по спорным Курильским островам

12:11, 12 сентября 2018
Мир
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Владимир Путин и Синдзо Абэ / REUTERS

Об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, пишет ТСН.

"Давайте заключим мирный договор, не сейчас, а до конца года, без каких-либо предварительных условий. А потом, на основе этого договора, как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение тех проблем, с которыми мы не можем справиться 70 лет", - предложил Путин.

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Спор за Курильские острова между СССР, а впоследствии и Россией, и Японией продолжается с конца Второй мировой войны. После войны все острова были включены в состав Советского союза, однако принадлежность южных островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи не имеет юридических оснований. Площадь спорных островов составляет около пяти тысяч квадратных километров. В Японии отказались от термина "незаконно оккупированные территории" и называют спорные острова "занятыми без юридических оснований".

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Теги: #Япония#Россия#мир#Владимир Путин