Путин предложил Японии подписать мирное соглашение по спорным Курильским островам

С конца Второй мировой вопрос принадлежности южных островов Курил является территориальным спором между Россией и Японией.

Президент России Владимир Путин предложил Японии принять мирное соглашение в вопросе принадлежности южных Курильских островов.

Об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, пишет ТСН.

"Давайте заключим мирный договор, не сейчас, а до конца года, без каких-либо предварительных условий. А потом, на основе этого договора, как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение тех проблем, с которыми мы не можем справиться 70 лет", - предложил Путин.

Читайте такжеПутин оконфузился во время голосования за мэра Москвы: ему сопротивлялась урна для бюллетеней (видео)

Спор за Курильские острова между СССР, а впоследствии и Россией, и Японией продолжается с конца Второй мировой войны. После войны все острова были включены в состав Советского союза, однако принадлежность южных островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи не имеет юридических оснований. Площадь спорных островов составляет около пяти тысяч квадратных километров. В Японии отказались от термина "незаконно оккупированные территории" и называют спорные острова "занятыми без юридических оснований".