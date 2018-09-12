Newsweek: Россия может вызвать вспышку экстремизма в мире

Эксперты указывают, что без американского лидерства мир станет более опасным по вине Москвы и Пекина.

Новый отчет лидеров Национальной комиссии по террористическим атакам против США указывает на то, что рост влияния России и Китая угрожает усилением экстремизма по всему миру.

Поэтому американские эксперты призывают Вашингтон более активно бороться за восстановление своего глобального лидерства.

Как пишет Newsweek, отчет был опубликован на 17 годовщину терактов, которые произошли в США 11 сентября 2001 года. В нем отмечается, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы продвигать появление более авторитарных правительств в развитом мире. Если это произойдет, могут появиться насильственные экстремистские движения сопротивления.

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При этом, авторы документа старались не говорить о лояльности президента Дональда Трампа к авторитарным лидерам, таким как Владимир Путин, чтобы их утверждения не имели окраску политизированности. Хотя поведение нынешнего американского лидера очень вредит традиционным американским союзам.

"Пришло время для новой стратегии США. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на защите американской земли, новым приоритетом для американской политики должно стать укрепление стран в шатком состоянии, чтобы помочь им построить устойчивость против тревожного роста насильственного экстремизма внутри их обществ", - говорится в отчете.

Если раньше террористические группы пытались нанести удар по США из-за рубежа, теперь боевики пытаются узурпировать правительства и стать государственными игроками. Даже "Исламское государство" пыталось изображать из себя страну с жестокими правилами. Все это вызывает беспокойства, которые будут усугубляться, потому что Россия и Китай усиливают свое влияние в "шатких странах".

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Москва и Пекин не помогают другим правительствам для того, чтобы они укрепили защиту прав человека или побороли коррупцию. Они этого не требуют. А значит лидеры могут поддаться искушению стать более авторитарными, чтобы сохранить власть в своих руках и подавить недовольное население.

Авторы отчета приводят в качестве примера ситуацию в Нигерии. США отказали стране в продаже штурмовых вертолетов "Кобра" из-за нарушений прав человека. Но затем Россия предложила Нигерии свои Ми-35М и даже начала проводить тренировки для нигерийской армии.