В США вспоминают жертв терактов 11 сентября (фото, видео)

Тогда погибли почти три тысячи человек. И без малого шесть тысяч получили ранения.

11 сентября - 17 годовщина трагедии в Нью-Йорке - крупнейшей террористической атаки в истории человечества.

Тогда погибли почти три тысячи человек. И без малого шесть тысяч получили ранения.

В тот день 2001 года террористы Аль-Каиды захватили четыре пассажирских лайнера. И все это происходило в прямом эфире сотен телеканалов.

В день трагедии журналист Марк Лаганги снял жуткие кадры. Получасовое обновленное видео, полную версию которого опубликовали в Сети чуть больше недели назад. Свой репортаж Лаганги сделал в первые минуты после попадания самолетов в башни и теперь люди воочию могут увидеть, какой вид имело то ад изнутри.

Буквально в последние секунды Лаганги удалось покинуть башню перед тем, как она упала. Казалось, что мощная волна пыли похоронит журналиста живьем. И через мгновение он поднялся, протер объектив от грязи и подбежал к мужчине, которому так же повезло вовремя выйти из небоскреба.