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Франция потратит более 3 миллиардов евро на обновление военных спутников

07:41, 10 сентября 2018
Мир
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Флоранс Парли / REUTERS

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Об этом в эфире Europe 1 заявила министр обороны Франции Флоренс Парли, передает ЕвроПравда "В законе о военном планировании мы предусмотрели 3,6 млрд евро на обновление потенциала оборонных спутников", - сказала Парли.

Она отметила, что в рамках запуска новых спутников будут предусмотрены камеры видеонаблюдения, "чтобы просто знать, кто к нам приближается".

"Моя цель заключается не в войне и не в том, чтобы сделать из космоса пространство войны. Моя цель сделать нас способными защитить себя", - заявила Парли.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Флоренс Парли заявила, что российский спутник в прошлом году пытался шпионить за франко-итальянским спутником, который обеспечивает защищенную военную коммуникацию. Министр пояснила, что российскому спутнику не удалось получить важную информацию.

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Теги: #Минобороны#спутники#Франция