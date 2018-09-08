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США и Европа обсудили планы по сдерживанию России - Пентагон

01:39, 08 сентября 2018
Мир
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REUTERS

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«Темы были сосредоточены на том, как страны могут более тесно работать сообща для решения проблем дезинформации и российского пагубного влияния», — говорится в сообщении.

Как отмечается, конференция проходила в норвежском городе Осло.

При этом в конференции принимали участие представители США, ФРГ, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии.

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Теги: #Пентагон