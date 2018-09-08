США и Европа обсудили планы по сдерживанию России - Пентагон
01:39, 08 сентября 2018Мир
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Как отмечается, конференция проходила в норвежском городе Осло.
REUTERS
Минобороны США заявило, что американские военные и 11 стран Европы обсудили планы по «сдерживанию России».
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«Темы были сосредоточены на том, как страны могут более тесно работать сообща для решения проблем дезинформации и российского пагубного влияния», — говорится в сообщении.
Как отмечается, конференция проходила в норвежском городе Осло.
При этом в конференции принимали участие представители США, ФРГ, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии.
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