Власти Зимбабве намерены начать распродажу слонов

Власти Зимбабве намерены в ближайшее время начать распродажу слонов, поскольку крупнейшему в стране Национальному парку Хванге не хватает государственного финансирования. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Bloomberg.

Зимбабве планирует продать 62 слона покупателям из Китая, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Стоимость одного слона составит от $40 до $60 тыс. в зависимости от возраста. По словам Джеффриза Матипано из Управления по делам парков и дикой природы Зимбабве, ежегодные затраты на обеспечение работы парка составляют около $2,3 млн, и вырученная сумма должна покрыть расходы.

Покупатели из ОАЭ готовы приобрести 15 слонов, китайцы - 27, французы - от 15 до 20 слонов. При этом из ЮАР поступили запросы на покупку африканских буйволов и черных антилоп.

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Африканских слонов относят к видам, находящимся под угрозой исчезновения, хотя в последние годы их численность в некоторых странах начала увеличиваться. В дикой природе в 37 государствах Африки проживают около 470 тыс. слонов, в том числе порядка 300 тыс. - на юге континента, в Намибии, Ботсване, Зимбабве и ЮАР.

В парке Хванге сейчас 43 тыс. слонов, тогда как он в состоянии обеспечить благоприятные условия проживания лишь для 15 тыс. особей, утверждает Матипано. При этом под давлением общественного мнения власти Зимбабве с 1998 года отказались от выбраковки животных, а на эффективные меры контрацепции и перемещение слонов у парка нет денег.

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Одной из наиболее дорогостоящих задач является обеспечение слонов питьевой водой: расходы превышают $500 тыс. в год, поскольку взрослый африканский слон потребляет до 200 литров воды в сутки. Кроме того, слонов необходимо защищать от браконьеров, на что у парка также не хватает средств и персонала. В прошлом году браконьеры использовали цианистый калий, чтобы отравить 293 слонов, в этом году погибли еще 139 животных.

Объем ВВП Зимбабве сократился вдвое с 2000 года, что вынудило власти до минимума урезать расходы на охрану окружающей среды и инфраструктуру. Зимбабве - одна из беднейших стран мира, у государства даже нет собственной валюты. Каждые четыре года население страны увеличивается на миллион человек.