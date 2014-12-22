МИД выразил протест в связи с визитом министра Зимбабве в Крым

Об этом сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИДа. Украина расценивает этот шаг как игнорирование зимбабвийской стороной действующего украинского законодательства, норм международного права, устава ООН и резолюции Генассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины», отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД также подчеркивает, что это может иметь негативные последствия для дальнейшего развития украинско-зимбабвийских отношений.

В связи с этим МИД призывает Зимбабве неуклонно уважать территориальную целостность и суверенитет Украины и придерживаться норм международного права.

Как сообщалось, на минувшей неделе аннексированный Россией Крым посетила делегация Зимбабве во главе с министром окружающей среды, водных ресурсов и климата.