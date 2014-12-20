Кастро обещает, что потепление отношений с США не означает приватизации и шоковой терапии
Лидер Кубы Рауль Кастро заявляет, что ни приватизации, ни "шоковой терапии" в его стране не будет, главной останется социалистическая собственность на средства производства.
Как передает РИА Новости, об этом он сказал, выступая в парламенте страны в субботу.
"Шоковой терапии" и отказа от идеалов социальной справедливости, этой революции обездоленных - не будет", -подчеркнул Кастро.
"Из-за границы нас побуждают к скорейшему проведению приватизации, в том числе и в основных производственных секторах и секторах услуг. Это равносильно тому, если бы мы свернули знамя социализма на Кубе", - заявил он.
Читайте такжеОбама официально объявил о нормализации отношений с Кубой (видео)Кастро напомнил, что в программе развития страны "с полной ясностью" говорится о том, что "доминирующей экономической системой на острове останется система, основанная на социалистической собственности всего народа на основные средства производства", а руководящим принципом продолжит быть социалистический лозунг "от каждого - по способностям, каждому - по труду".
Изменения на острове будут идти с той скоростью, с которой "на суверенной основе" решат их проводить власти страны, отметил кубинский лидер.
"Единство кубинцев не будет поставлено под сомнение, ни один кубинец не останется брошенным на произвол судьбы", - заверил Кастро.