Кастро обещает, что потепление отношений с США не означает приватизации и шоковой терапии

Как передает РИА Новости, об этом он сказал, выступая в парламенте страны в субботу.

"Шоковой терапии" и отказа от идеалов социальной справедливости, этой революции обездоленных - не будет", -подчеркнул Кастро.

"Из-за границы нас побуждают к скорейшему проведению приватизации, в том числе и в основных производственных секторах и секторах услуг. Это равносильно тому, если бы мы свернули знамя социализма на Кубе", - заявил он.

Читайте такжеОбама официально объявил о нормализации отношений с Кубой (видео)Кастро напомнил, что в программе развития страны "с полной ясностью" говорится о том, что "доминирующей экономической системой на острове останется система, основанная на социалистической собственности всего народа на основные средства производства", а руководящим принципом продолжит быть социалистический лозунг "от каждого - по способностям, каждому - по труду".

Изменения на острове будут идти с той скоростью, с которой "на суверенной основе" решат их проводить власти страны, отметил кубинский лидер.

"Единство кубинцев не будет поставлено под сомнение, ни один кубинец не останется брошенным на произвол судьбы", - заверил Кастро.