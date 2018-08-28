The Atlantic: Китай «лечит» мусульман от веры пытками, алкоголем и коммунистическими песнями

В стране называют исламскую веру «идеологической заразой».

Один миллион мусульман прямо сейчас находится в специальных лагерях интернирования в Китае. Об этом свидетельствуют данные ООН и США.

Бывшие удерживаемые там граждане, большинство из которых принадлежат к мусульманскому этническому меньшинству уйгуров, рассказывают, что на протяжении нескольких месяцев их заставляли отрекаться от ислама, критиковать собственные мусульманские убеждения и верования, а также часами повторять пропагандистские песни Коммунистической партии каждый день.

Об этом пишет The Atlantic, добавляя, что есть сообщения и о том, что некоторых содержащихся в китайских лагерях тоже заставляли есть свинину и пить алкоголь. Хотя религиозные убеждения запрещают мусульманам употреблять такие продукты. Также существуют сообщения о пытках и смерти удерживаемых в лагерях людей.

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Издание отмечает, что китайская сеть системы лагерей в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе удвоилась за прошлый год. Исполнительная комиссия Конгресса США по вопросам Китая назвала систему «наиболее массовым заключением национального меньшинства в мире на сегодняшний день». Пекин начал с преследования уйгурских экстремистов. Но теперь любое проявление исповедания мусульманской веры может закончиться для жителей региона тем, что их отправят в лагерь. Когда ООН во время панельного заседания раскритиковала китайскую систему лагерей, Пекин заверил, что «не существует такой вещи, как центры перевоспитания». Хотя в правительственных документах их именно так и называют. Вместо этого китайская сторона подметила, что это лишь профессиональные технические училища для преступников.

Внутренним обывателям Китай предложил очень разные нарративы. Хотя власть называет лагеря «школами», она также относит их к другому типу заведений – больницам. Издание приводит выдержки из аудиозаписи, который чиновники Компартии распространяли среди уйгуров через социальную сеть WeChat.

«Члены общины, которые были выбраны для перевоспитания, заражены идеологической болезнью. Они заражены религиозным экстремизмом и насильственной террористической идеологией. Именно поэтому им нужна стационарная помощь больниц. Религиозная экстремистская идеология – это вид ядовитого препарата, который путает мысли людей. Если мы не искореним религиозный экстремизм, террористическое насилие будет расти и распространяться везде, как неизлечимая опухоль», - говорилось в сообщении.

«Религиозные убеждения считаются патологией в Китае», - пояснил профессор китайской истории Джорджтаунского университета Джеймс Миллворд.

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По его словам, Пекин всегда считал религию фактором, который усиливает сепаратизм.

«Поэтому теперь специальные лагеря называют «больницами», которые якобы должны лечить такие вещи. Это как процесс вакцинации, что-то вроде медицинской процедуры выявления и уничтожения болезни, которую они хотят применить ко всему населению Синьцзян-Уйгурского региона, чтобы убить экстремизм. Но речь же идет не просто об одноразовых уколах, а о том, чтобы запереть людей на много месяцев в плохих условиях», - пояснил эксперт.

Уйгурский ученый Тахир Имин, который работает в США и чьи члены семьи находятся в китайских лагерях, говорит, что не удивлен тем, как Пекин называет религию болезнью. По его мнению, «лечение» - это попытка ликвидировать мусульманские этнические меньшинства и силой заставить их интегрироваться в китайское большинство.

«Если у этих людей есть какая-то «болезнь», то это лишь их принадлежность к уйгурскому народу», - сказал он.

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Кроме уйгуров в лагеря отсылают и представителей других меньшинств, таких как казахи и киргизы.

«Думаю, китайское правительство говорит: это идеологическая больница, сюда отсылают каждого, кто этнически не китаец. Такие люди больны, опасны, ненадежны, не здоровы», - сказал Имин.

Ужасная ирония в том, что «лечение» мусульманских меньших от религии нередко вызывает настоящие психологические проблемы. Один из бывших узников лагерей рассказал, что у него были навязчивые мысли о самоубийстве. А уйгурцы, которые живут за границей, узнали от своих родственников, что после лагерей у них появились разные проблемы и расстройства: бессонница, депрессия, тревожное состояние и паранойя.