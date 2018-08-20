У оператора обвалившегося в Генуе моста отзывают лицензию

Заявление министра ускорило падение акций компании. В понедельник они подешевели на 9%.

Проблемы итальянской компании Atlantia, обслуживающей мост Моранди в Генуе, который обрушился на прошлой неделе, нарастают.

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Если на прошлой неделе правительство Италии начало расследование в отношении ее дочерней компании Autostrade per L`Italia, а в выходные появилась информация о том, что власти Италии могут отозвать ее лицензию, то сегодня, эти слухи подтвердились, передает kommersant. «Я подтверждаю, что процесс отзыва концессии начат», - заявил министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

Заявление министра ускорило падение акций компании. В понедельник они подешевели на 9%. По итогам прошлой недели падение составило 20%. В общей сложности стоимость компании после катастрофы снизилась на четверть, до 14,6 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, в результате обрушения моста погибло по меньшей мере 43 человека. Сама компания уже пообещала выделить 500 млн евро на компенсации пострадавшим и родственникам погибших, а также восстановительные работы. Как пишет итальянская газета La Repubblica, теперь итальянские власти рассматривают возможность национализации сети автострад в стране.

Контрольный пакет акций Atlantia принадлежит семье Бенеттон, владеющей, кроме того, и известным модным домом Benetton Group.